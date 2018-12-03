Тело бизнесмена нашли в отеле в центре Москвы

Супруга предпринимателя не знает, зачем ее муж приехал в российскую столицу

Тело мужчины в ночь на 1 декабря было найдено в номере отеля Four Seasons на улице Охотный ряд в центре Москвы. Обстоятельства смерти неизвестны. Видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере эксперты не обнаружили.

Умершему мужчине было 39 лет. Ранее он имел судимость за хранение наркотиков.

Согласно предварительным данным, причиной смерти стало алкогольное отравление. Кроме того, из номера изъяли неустановленный порошок, сообщает Агентство "Москва". Его нашли в тарелке на столе.

Между тем, по данным телеканала "360", мужчину звали Игорь Санин. Он был предпринимателем и приехал в российскую столицу "по делам". Его жена о случившемся узнала "через десятые руки" спустя три дня. По ее словам, муж являлся гражданином России, но имел вид на жительство в Белоруссии.

Как рассказали в ГСУ СКР по Москве, проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.