Украинцам грозит 6 лет тюрьмы за провокацию в Керченском проливе

Задержанным в Керченском проливе украинским военнослужащим предъявлены обвинения

Украинским военным, которые устроили провокацию в Керченском заливе, предъявлены обвинения по статье "Незаконное пересечение границы РФ". Об этом рассказал адвокат одного из арестованных моряков Николай Полозов.

Защитник также сообщил, что обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы, передает РИА Новости.

В конце октября арестованных украинских моряков доставили в СИЗО "Лефортово". По словам правозащитников, они не имеют жалоб на условия содержания.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе несколько украинских судов за незаконное пересечение границы. Всех моряков с тех кораблей арестовал суд в Симферополе. Позже их эпатировали в Москву.