"На уровне обезжиренного кефира": экс-депутат разнес Порошенко

Алчного и трусливого украинского президента не уважают даже в Верховной Раде

Петр Порошенко пошел на введение военного положения на Украине из-за своего низкого рейтинга, который сейчас находится на уровне нецензурной брани. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. По его словам, у украинского лидера не было выбора.

Олейник уверен, что на удержание власти в своих руках сегодня направлены все действия Петра Порошенко. Не сумев ввести военное положение на 60 дней и тем самым сорвать избирательную кампанию на Украине, президент согласился на усеченный вариант. Однако нельзя исключать, что и в эти 30 дней Порошенко рискнет на провокацию, чтобы обосновать свое решение. Сейчас украинский лидер активно сотрудничает с партией экс-премьера Арсения Яценюка, напомнил Олейник. Многие депутаты, понимая, что их дни в политической системе сочтены, готовы пойти на такой сговор.

Обнадеживает ситуацию лишь то, что Петр Порошенко по своей натуре бизнесмен, который ищет выгоду, а не готовый на беспредел диктатор.

"Порошенко — неглупый человек, хотя он алчный, патологически подозрительный и никому не доверяет. Его рейтинг раньше был на уровне обезжиренного кефира, а сейчас — на уровне нецензурной брани. В парламенте ему говорят: "пошел ты". Он трусоват и диктатор из него, как пуля из шоколада", - заявил Олейник в интервью Газете.ru.

Говоря о предстоящих выборах, экс-депутат полагает, что Запад не откажется от поддержки Порошенко, поскольку "коней на переправе не меняют". Недавний визит в Киев Ангелы Меркель это наглядно продемонстрировал. Шансы на победу Юлии Тимошенко Олейник оценил, как минимальные. Все, что она наберет, у нее отберут, уверен экс-депутат. В равной степени не имеют шансов и пророссийские и проамериканские кандидаты.

"Политика геноцида и нищеты направлена на то чтобы держать людей в страхе. Сейчас людям тяжело, но они поднимают этот страх на более высокий уровень — "лишь бы не было войны". Сегодня в обществе говорят, что все ведут не туда, и есть запрос на другие политические силы", - заключил Владимир Олейник.

Петр Порошенко ввел военное положение в 10 регионах Украины после инцидента в Черном море. 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе несколько украинских судов за незаконное пересечение границы и попытку скрытно прорваться к каналу. Всех моряков с тех кораблей арестовал суд в Симферополе.