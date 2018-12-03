Чем грозит выход Катара из ОПЕК

За Дохой могут последовать другие страны-члены картеля

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) остается без Катара. Доха приняла решение покинуть ее с 1 января 2019 года.

После того, как было объявлено о решении Катара, мировые цены на нефть замедлили рост. До того, как Доха объявила о своем решении, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent дорожала на 4,8%. После заявления госминистра по делам энергетики Катара Саада бен Шрида аль-Кааби, нефть этой марки дорожала только на 4,49%.

Однако на цены на нефть в долгосрочной перспективе решение Катара повлиять не должно, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Конечно, это добавляет нервозности, как сама новость, что один из членов ОПЕК выходит из организации. С другой стороны, если мы посмотрим, какую роль выполняет Катар в ОПЕК, то увидим, что она крайне небольшая", — приводит его слова НСН.

Также решение Дохи по выходу эмирата из ОПЕК не должно повлиять на альянс ОПЕК+. Это связано с тем, что Катар пообещал и дальше выполнять свои обязательства в рамках сделки, как другие страны-участники, которые не входят в картель, отметила эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Даже если Катар начнет наращивать добычу, то это будет не столь существенно для рынка — объем сокращения для Катара составлял 30 тысяч баррелей в сутки, в октябре он составил почти 40 тысяч баррелей в сутки, что указывает на определенные трудности и барьеры для увеличения добычи", — приводит слова эксперта РИА Новости.

Грушевенко подчеркнула, что еще одной причиной выхода Катара из ОПЕК является экономический бойкот эмирата, который с июня 2017 года устроили страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией.

"При этом сами представители Катара подчеркивают, что это причиной не является", — напомнила Грушевенко.

По словам заместителя генерального директора по инвестициям ИК "Универ Капитал" Дмитрия Александрова, на цены сейчас больший эффект оказывает подписанное торговое перемирие США и Китая, а также предстоящая встреча ОПЕК. И Катар там "играет далеко не главную роль", передает BFM.

"Все слухи, которые были, указывают на то, что в принципе возможно урезание квот на добычу на встрече 6 декабря на 1,3 миллиона баррелей, и это очень существенно. Этого будет в принципе достаточно для того, чтобы компенсировать рост объемов в Соединенных Штатах, и для того, чтобы в принципе цены смогли продолжить восходящее движение, выше района 65, по крайней мере, исходя из текущего состояния рынка", - отметил Александров.

Как сказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, некоторые страны могут последовать примеру Катара и тоже покинуть ОПЕК.

"Существует еще и ОПЕК+. В целом я не вижу здесь каких-то шоков для рынка, в принципе можно посмотреть и на то, как реагируют на новость биржевые площадки. Практически из-за того, что ОПЕК разваливается, если уж смотреть на это с точки зрения трейдеров, допустим, никаких же нет движений по нефти вниз. Напротив, она растет", - подчеркнул Пасечник.

Между тем, перспективы выхода из ОПЕК рассматривает и один из ключевых участников организации - Саудовская Аравия, передает "Газета.Ru". исследования на эту тему уже проводит финансируемый из казны королевства Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы KAPSARC. Специалисты пытаются понять, что ждет Королевство и весь мир в этом случае. При этом, причиной для полного роспуска ОПЕК может стать достижение пикового спроса на нефть и его последующее снижение.

Ранее госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби сообщил, что решение по выходу из ОПЕК техническое и не связано с политикой или разногласиями с другими странами-членами картеля. По его словам, страна хочет сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа. При этом, в Дохе пообещали, что продолжат выполнять все международные договоренности.