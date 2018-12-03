ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков ответил Порошенко, "спасающему" Мариуполь и Бердянск от России

13:03
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Петр Порошенко обвинил Россию в намерении захватить Мариуполь и Бердянск для организации наземного коридора к крымскому полуострову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно абсурдным" заявление украинского лидера Петра Порошенко о планах России захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, которые расположены на побережье Азовского моря.

По мнению спикера Кремля, это очередная попытка спровоцировать напряженность из-за приближения выборов на Украине. "Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает. Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России", - отметил Песков.

Пресс-секретарь также рассказал, что сообщения представителей Киева о препятствовании проходу украинских судов через Керченский пролив не соответствуют действительности. "Существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации порта Керчь. Поэтому никаких ограничений нет", - сказал он.

По словам Пескова, после инцидента в Керченском проливе телефонного разговора между Владимиром Путиным и Петром Порошенко не было и пока не планируется. Песков считает, что из-за провокации Киева нет смысла собирать встречу "нормандском формате", передает "Интерфакс".

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Украинские военнослужащие пошли на провокацию, однако были задержаны российскими пограничниками.

Читайте также:
Новости по теме
Указатель на Мариуполь
Указатель на Мариуполь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿