Песков ответил Порошенко, "спасающему" Мариуполь и Бердянск от России

Петр Порошенко обвинил Россию в намерении захватить Мариуполь и Бердянск для организации наземного коридора к крымскому полуострову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно абсурдным" заявление украинского лидера Петра Порошенко о планах России захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, которые расположены на побережье Азовского моря.

По мнению спикера Кремля, это очередная попытка спровоцировать напряженность из-за приближения выборов на Украине. "Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает. Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России", - отметил Песков.

Пресс-секретарь также рассказал, что сообщения представителей Киева о препятствовании проходу украинских судов через Керченский пролив не соответствуют действительности. "Существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации порта Керчь. Поэтому никаких ограничений нет", - сказал он.

По словам Пескова, после инцидента в Керченском проливе телефонного разговора между Владимиром Путиным и Петром Порошенко не было и пока не планируется. Песков считает, что из-за провокации Киева нет смысла собирать встречу "нормандском формате", передает "Интерфакс".

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Украинские военнослужащие пошли на провокацию, однако были задержаны российскими пограничниками.