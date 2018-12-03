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Буйнов рассказал о молодости Пугачевой

13:02
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Артист вспомнил, что очень давно Примадонна не только пела

Алле Пугачевой в 2019 году исполнится 70 лет. По случаю торжества уже готовится большой концерт в Кремле. Друг Примадонны Александр Буйнов вспомнил о прошлом певицы и придумал для нее оригинальный номер.

"Мы могли бы сбацать что-то в два рояля. В молодости Пугачева начинала как пианистка, я тоже играл в "Веселых ребятах", вот и можно будет что-то придумать", - поделился планами артист.

Рассказал Буйнов и том, каким видит шоу Аллы Борисовны в Кремле. По словам певца, организаторы могут повторить некоторые моменты из концерта Пугачевой "Избранное", который состоялся в ГЦКЗ "Россия" в 1998 году.

"Алла – не певица, а, в первую очередь, драматическая актриса. Она умеет каждую песню превратить в спектакль, поэтому заставляет женщин всей страны плакать", - цитирует корреспондент "Дни.Ру" артиста.

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