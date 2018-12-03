Депардье перебрался в Сибирь

Французский актер прибыл в Новосибирск 3 декабря

Известный актер Жерар Депардье получил новосибирскую прописку, соответствующий штамп уже стоит в его паспорте. По словам представителя артиста Юлии Мосман, решение прописаться в Новосибирске связано с выгодным географическим положением этого города, отмечает "РБК Новосибирск". Ранее у Депардье была прописка в столице Мордовии – Саранске.

"Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания, - сказала Мосман. Как ожидается, в понедельник актер встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

В 2013 году указом Владимира Путина Депардье было предоставлено российское гражданство.