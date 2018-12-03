В Тольятти появился режущий женщин маньяк

​В Сети опубликовали видео одного из его нападений

В Тольятти уже несколько дней жителей города терроризирует маньяк. Известно, что от его нападений пострадали, как минимум, две женщины.

Первый случай произошел вечером 30 ноября у дома № 37 на Южном шоссе. Неизвестный подбежал к 20-летней девушке сзади и ударил ее ножом в печень. Она оказалась операционисткой одного из банков. После нападения ее госпитализировали.

Спустя день, нападение было совершено на 46-летнюю операционистку "Почты России" у дома № 32 по бульвару Космонавтов. Она получила ранение ножом в живот. Ее также госпитализировали, сообщает сайт "Комсомольской правды в Самаре". Оба инцидента произошли в Автозаводском районе города.

Между тем, в Сети появилось видел одного из его нападений. Также в группе "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили фото вероятного изувера. На вид ему от 20 до 30 лет. рост от 165 до 170 сантиметров.

Кроме того, в соцсетях можно найти сообщения о том, что этот же человек совершил еще два нападения. Но на этот раз воспользовался не ножами, а кулаками. Однако официального подтверждения информация не получила.