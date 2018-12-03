Запуганные Порошенко украинцы бегут из страны

В этом уверена лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

Украинцы напуганы введенным в стране военным положением. "Людям по всей стране очень страшно. Они находятся в шоковом состоянии. Люди начали массово выезжать из страны", - заявила Юлия Тимошенко, выступая перед депутатами Верховной Рады.

Политик призвала президента Петра Порошенко и главных силовиков Украины отчитаться о том, как разворачивается ситуация с военным положением. Тимошенко считает, что необходимо сократить срок действия особого режима.

"Мы должны детально разобраться и дать украинскому народу ответ – действительно ли военное положение имело искусственную природу и какую-то политическую подоплеку. Не может война стать фактором в какой-то политической возне", - цитирует лидера "Батькивщины" "ПолитНавигатор".

Напомним, что 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России. На предупреждения пограничников они не реагировали. В итоге суда ВМС Украины были задержаны российской стороной. Президент Порошенко в ответ ввел военное положение в юго-восточных областях страны.