Глава Минсельхоза рассказал Путину о ценах на продукты

Глава Минсельхоза доложил президенту о контроле цен на социально значимые продукты

Цены на продукты первой необходимости и состояние аграрного сектора обсудил в понедельник Владимир Путин. В Ново-Огарёве он провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

Глава Минсельхоза доложил президенту о том, что в отрасли отмечается стабильный рост. Несмотря на плохую погоду, удалось собрать хороший урожай зерновых. Озимых культур аграрии высадили заметно больше, чем в пошлом году. Благодаря таким показателям Россия не только обеспечивает свои собственные потребности, но и направляет часть урожая на экспорт. Ожидается, что к концу года его объем составит 26 миллиардов долларов. Особое внимание уделяется господдержке предприятий сельского хозяйства и контролю цен на социально значимые продукты.

Путин: Дмитрий Николаевич, каковы результаты работы отрасли по году? Знаю, что в последнее время темпы были несколько скорректированы, как и чем вы это объясняете, как оцениваете? И каковы перспективы и планы?

Патрушев: Спасибо большое, Владимир Владимирович. Несколько слов скажу о том, как в целом отрасль развивается. Отдельно хотел доложить, что мы уделяем достаточно серьёзное внимание рынку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, и мы регулярно осуществляем мониторинг цен на эти продукты. Соответственно, отслеживаем еженедельно цены производителей на хлеб и хлебобулочные изделия. Оптовые цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки – на уровне 2017 года. Оптовые цены на молоко тоже можно сравнить с ценами прошлого года. При этом есть определённое отклонение по оптовым ценам на сахар.