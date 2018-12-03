Хакеры разоблачили британскую "фабрику троллей"

Хакеры Anonymous обнародовали новую порцию документов проекта "Integrity Initiative"

Шпионаж и открытое вмешательство во внутренние дела других стран. Хакерская группа Anonymous опубликовала новую порцию документов британского проекта "Integrity Initiative". Организация была создана в 2015-м году при финансовой поддержке правительства Соединённого Королевства. Своей главной целью проект провозгласил борьбу с российскими информагентствами, передает "ТВ Центр".

Как отмечают хакеры, создатели "Integrity Initiative" давно вышли за рамки дозволенного и начали вмешиваться в дела европейских государств. В опубликованных документах есть упоминания Германии, Испании, Греции, Сербии и многих других стран.

Лондон создал огромную сеть, которая объединила десятки журналистов, политиков, учёных и общественных деятелей. Все они действуют по указаниям Великобритании, распространяют дезинформацию, активно настраивают население европейских стран против России. Только за этот год создатели проекта потратили более двух с половиной миллионов долларов. Гранты выделяли в том числе Госдеп США и НАТО. Хакеры из Anonymous требуют провести открытое и тщательное расследование деятельности британского проекта. И намерены продолжать публиковать секретные документы.