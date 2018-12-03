Систему распознавания лиц расширят на всю Москву

В Москве идет модернизация глобальной системы видеонаблюдения

Система распознавания лиц будет расширена на всю Москву уже со следующего года. Об этом в понедельник заявил мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по вопросам профилактики правонарушений. Ранее такой эксперимент стартовал на нескольких станциях метро, а также улицах города и дал положительные результаты.

В конгресс-центре столичного правительства - традиционное подведение итогов работы правоохранительной системы. И в этом году силовикам и чиновникам действительно есть что обсудить. 2018-й для Москвы стал не простым годом. Проведены десятки крупных массовых общественных мероприятий, в том числе международного масштаба, с которыми городская система безопасности справилась на отлично, передает "ТВ Центр". И, конечно, отдельным, можно сказать "выпускным экзаменом" стали 4,5 миллиона туристов, посетившие Москву во время чемпионата мира по футболу.

"Полиция сработала замечательно. Никаких нареканий к ее работе не было. Со стороны и москвичей, и приезжих гостей. Все делалось в рамках допустимого и максимально доброжелательно. Мы, в первую очередь, конечно, беспокоились о работе стадиона. Стадион был построен в сроки. Оборудован самыми современными системами безопасности. И все системы, включая мощный центр обработки данных, сработали на отлично", - отметил Собянин.

Десятки тысяч - на стадионах, сотни тысяч – внутри специально отведенных фан-зон. Но главным испытанием, признаются в правительстве, стали мероприятия с участием миллионов болельщиков. За порядком тогда следили не только полицейские, но и привлеченные волонтеры. На всей территории города работала трехуровневая система безопасности.

"Координацией деятельности всех структур занимался городской оперативный штаб, куда входили представители всех служб, задействованных в проведении чемпионата мира. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в полном объеме использовалась система видеонаблюдения, интегрированная в единый центр хранения и обработки данных города Москвы", - сообщил заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Кирилл Малышкин.

Безопасность города сегодня - это в первую очередь технологии. Сейчас в столице идет модернизация глобальной системы видеонаблюдения. Одна из ключевых функций – распознавание лиц – была отработана в ходе эксперимента в столичной подземке. Это уже позволило задержать десятки лиц, находившихся в розыске. Совсем скоро узнавать преступников смогут все городские камеры.

"Мы уже в этом году сменили на более совершенные более 40% камер видеонаблюдения. В следующем году мы завершим эту работу и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, которые находятся в розыске. Это новый уровень безопасности, новый уровень технологического оснащения – и правоохранительных органов, и в целом городских служб", - указал Собянин.

Один из ключевых итогов совместной работы столичных силовиков и городского правительства - ощутимое снижение уровня преступности. Так, за последние 7 лет количество убийств в Москве снизилось вдвое. Стало значительно меньше угонов, грабежей и квартирных краж. Все это - результат комплексного подхода. Который заметен не только на бумаге - в виде сухой статистике. Если в 2010 году только 30 процентов жителей столицы называли свой город "безопасным", то сейчас их уже две трети.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".