Московские рынки превращаются в центры светской жизни

Там можно не просто купить еду, но и провести интересно время

Московские рынки - в новом формате. Теперь это не только места, где можно купить качественные продукты со всего мира, но и встретиться с друзьями, деловыми партнёрами, а еще пообедать в ресторане и научиться готовить.

Свежие фрукты, орехи, молоко и сливки на глазах посетителей превращаются в мороженое. Здесь, как и везде на новых рынках, открытая кухня. Приготовление блюд становится настоящим шоу, передает "ТВ Центр".

Фудкорты и рестораны – рядом с фермерскими лавками. Торговые ряды на Усачёва были и раньше – многие продавцы фруктов, рыбы, сыров торгуют здесь больше 20 лет. Однако новый формат диктует новые требования к сервису и качеству.

Все для удобства посетителей. Есть, где оставить верхнюю одежду, можно даже вымыть руки. А для тех, кто не хочет дегустировать еду на ходу или есть у барной стойки, предусмотрены столики на втором этаже.

Ведь идея в том, чтобы не просто купить еду, но и провести время интересно. Новые рынки в Москве становятся центром светской жизни. Усачёвский - первый подобный проект.

На Рождественском бульваре торговые ряды появились еще в XVI веке. На новом Центральном рынке рядом с фермерскими продуктами из Подмосковья – итальянские деликатесы и грузинские сыры. Муж москвички Ольги Мешковой родом из Сербии – вместе они открыли свой коптильный цех. Все по сербским рецептам и традициям.

Можно заказать мясную или сырную тарелку и перекусить тут же за столиком. Мясо - купить в лавке и попросить его приготовить в любом из ресторанов. А их тут более 40. Гавайская, индийская, греческая, марокканская и другие кухни мира.

Кухни на любой вкус в одном месте. Такой формат интересен как посетителям, так и самим предпринимателям. А еще на новых столичных рынках проходят концерты, спектакли, кулинарные мастер-классы. Здесь главное не просто еда, а гастрономическая культура.

Полина Кастрицкая, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".