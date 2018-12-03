Трамп отомстит Порошенко за Путина

Украинский президент наделал много гадостей хозяину Белого дома

Президент США Дональд Трамп может отомстить Петру Порошенко за все те гадости, которые он наделал. Такое мнение высказал член Общественной палаты, политолог Сергей Марков. Одной из причин мести американского лидера может стать отмена встречи с Владимиром Путиным.

Марков полагает, что Трамп может отказать Петру Порошенко в поддержке при переизбрании на второй срок поскольку тот попортил ему немало крови в период избирательной кампании в США. В качестве примера политолог привел Пола Манафорта, который возглавлял предвыборный штамп Трампа, арестованного за коррупционные связи с Украиной.

"Ситуация с Керченским проливом тоже не очень понравилась Трампу, потому что это вынудило отменить встречу с Путиным на саммите G20", - приводит слова Маркова агентство НСН.

Ранее эксперты неоднократно заявляли, что Дональд Трамп фактически самоустранился от решения украинского кризиса.

Встреча президентов России и США должна была состояться на саммите G20, однако Дональд Трамп отменил ее из-за инцидента в Керченском проливе. 25 ноября украинские корабли попытались скрытно прорваться в Керченский пролив, но были задержаны российскими пограничниками. Киев обвинил Россию в агрессии, Москва назвала действия украинских военных провокацией.