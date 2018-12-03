На зло Путину: Порошенко разрывает дружбу с Россией

Законопроект внесен в парламент как неотложный

Законопроект "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" внесен в Верховную раду. Это сделал президент страны Петр Порошенко. Документ внесен как неотложный.

При этом, текст пояснительной записки к законопроекту в электронной базе парламента отсутствует, передает ТАСС.

Решение Порошенко прокомментировал для TVC.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

"Президент России Владимир Путин мастерски дал пощечину Петру Порошенко на саммите G20 в Аргентине, где ответил на запрет въезда мужчин от 16 до 60 лет на территорию Украины полной либерализацией выдачи гражданства украинцам желающим стать россиянами. Этот удар Порошенко был не в силах сдержать и первым делом побежал в Верховную раду денонсировать соглашение о дружбе с Россией. Конечно, ему неприятно слышать о том, что российский и украинский народы всегда будут братскими. Ведь его цель накачать ненависть между Россией и Украиной, а Путин ему подобного удовольствия доставить не желает. Петр Алексеевич из последних сил пытается собрать рейтинг на ненависти и военщине, но как мне видится он лишь растеряет оставшиеся несколько процентов к концу марта 2019 года", - отметил общественный деятель.

Ранее замглавы российского МИД Григорий Карасин заявил, что украинская сторона взяла курс на сознательное разрушение того, что народы России и Украины создавали на протяжении десятилетий. По его словам, соглашение о дружбе между двумя странами служило надежным фундаментом для выстраивания многопланового сотрудничества.

Решение украинских властей он назвал желанием повысить свои рейтинги в преддверии выборов, а также выслужиться перед западными кураторами. Мнение большинства жителей Украины тут не учитывалось.

17 сентября Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. 21 сентября украинский МИД направил ноту российской стороне о непродлении договора. Также правительство Украины поручило внешнеполитическому ведомству уведомить международные организации о желании Киева прекратить действие договора.

Соглашение было подписано 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующей пролонгацией. Оно вступило в силу 1 апреля 1999 года.

Договор предполагал закрепление между Россией и Украиной принципа стратегического партнерства, признания нерушимости границ, уважения территориальной целостности, а также взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности обоих государств.