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"Союз" успешно улетел к МКС

14:47
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Это первый пилотируемый пуск "Союза" после аварии в октябре

С космодрома Байконур стартовал космический корабль "Союз". Он доставит на МКС новый экипаж в составе россиянина Олега Кононенко, американки Энн Макклейн и канадца Давида Сен-Жака.

Запуск ракеты в прямом эфире показал телеканал "ТВ Центр". Представитель нашей страны - самый опытный член экспедиции. На Международную космическую станцию он отправится в четвертый раз. Экипаж проведет на орбите более полугода - 194 дня. Олег Кононенко и участник предыдущей экспедиции Сергей Прокопьев (он будет работать на МКС до конца декабря) вместе выйдут в открытый космос. Они обследуют кусок обшивки. В августе в ней было найдено отверстие, которое привело к утечке воздуха. Данные помогут установить причину ЧП. 

К старту приковано особое внимание. Это первый пилотируемый пуск после нештатной ситуации на "Союзе" в октябре, когда россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу пришлось экстренно вернуться на землю. Система аварийного спасения сработала безупречно, и космонавты не пострадали.

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