Футболист "Локомотива" найден мертвым после пьянки с другом

В полицию после пропажи 18-летнего игрока обратилась его мать

В Москве найден мертвым полузащитник московского "Локомотива" Алексей Ломакин. Об этом рассказала его мать.

Между тем, в футбольном клубе подтвердили информацию о смерти спортсмена. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

"Мы шокированы произошедшим" – приводит "Чемпионат.com" заявление пресс-службы "Локомотива".

Ранее мать Ломакина обратилась в полицию и попросила найти сына. Безработная москвичка рассказала, что он уехал на медицинские процедуры в ДЦ "Локомотив" 30 ноября. Там он переночевал, но неожиданно перестал выходить на связь. В сети его телефон появился только 2 декабря. По словам женщины, сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси.

Ей удалось выйти на водителя машины, который рассказал, что Алексея он подвозил вместе с другом футболиста Иваном. Сам молодой человек объяснил матери игрока, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, чем завершился кутеж, передает сайт телеканала "360".

Кроме того, Ломакин иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид". По словам женщины, из-за него поведение сына становилось неадекватным, сообщает Агентство "Москва".

Согласно информации из общедоступных источников, капли "Тропикамид" в 2015 году были внесены в реестр, как средства, подлежащие особому учету. В частности, это связано с тем, что он может усиливать эффект от наркотических веществ. Кроме того, в сочетании с алкоголем он может вызвать сильную аллергическую реакцию.

Алексей Ломакин являлся воспитанником "Локомотива". С февраля 2018 года он выступал за основную команду. Однако в нынешнем сезоне Российской Премьер Лиги он не принял участия ни в одном матче.