Жена Мамаева рассказала о его второй любовнице

Также Алана поделилась новыми данными о "девушке из Вильнюса"

Супруга футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана продолжила делиться с пользователями Instagram подробностями любовных похождений ее мужа. Теперь она рассказала о еще одной измене своего благоверного.

Она опубликовала пост на своей странице в фотоблоге. Также Алана прикрепила к нему скриншот с перепиской анонимного источника, который рассказывает, что Павел познакомился с одной из своих любовниц в клубе, находящемся в замке австрийского города Клагенфурт. Это место пользователь назвал борделем, в котором работают "литовки и румынки".

Отмечается, что Мамаев отдыхал там целой компанией, что может подтвердить бывший муж Лопыревой. Вероятно, речь идет о футболисте "Локомотива" Федоре Смолове.

"Мамаев давно ходит в этот клуб, значит и со шкурой знаком давно", — говорится в сообщении.

Также автор отметил, что "девушка хочет только денег, о любви речь вряд ли там" идет.

Ранее Алана Мамаева опубликовала снимок страницы любовницы Мамаева в Instagram. Сама девушка, как отметила супруга футболиста, из Вильнюса.

Также она организовала прямой эфир. Не сдерживая слез, она сообщила, что Павел оказался неверным мужем.

"Это было не один раз, и не только с ней, и еще были! Когда мне писали, что он изменяет, я всегда всем отвечала, что уверена в своем муже", - подчеркнула Алана.

Она добавила, что Павел сам признался ей в измене. При этом, самым печальным она назвала тот факт, что Мамаев "не хочет ничего делать, чтобы восстановить семью", передает сайт Sport24.

"Он — предатель! И предавал меня неоднократно", - подчеркнула она.

По словам Мамаевой, она нашла любовницу мужа из Литвы.

"И они (вместе с Павлом, - прим. ред.) мне все рассказали. Видимо, я им мешаю, и они хотят от меня избавиться. Эта дура считает, что теперь он на ней женится", - отметила Мамаева.

Она добавила, что дети ее супругу, вероятно, не нужны. Однако отсуживать у него она ничего не будет.

Кроме того, Мамаева подчеркнула, что именно из-за этой девушки начался конфликт, по причине которого Павел оказался в СИЗО.

"Я не знаю, что она с ним сделала. Последние три месяца Паша ходил, как зомби. Будто не мой муж! Безразличный, холодный. У меня был нормальный муж. Не знаю, что с ним случилось. Он уже несколько лет странный, но последние три месяца прямо зомби, ему все по-барабану", - отметила Алана Мамаева. Она добавила, что не хочет "мстить и выбивать деньги", а только желает, чтобы он "стал нормальным".

Ранее Тверской суд Москвы отправил Павла Мамаева, а также еще одного футболиста Александра Кокорина под арест до 8 декабря. Это произошло после того, как игроки и их приятели, 8 октября, избили водителя одной из ведущих Первого канала. После этого в кафе они стали участниками еще одного конфликта с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.

Теперь срок предварительного расследования по этому делу был продлен до февраля следующего года.