У Lada нашли опасные для жизни проблемы

"АвтоВАЗ" отзывает 1716 автомобилей марок ​Lada Kalina, Granta и Priora

Более 1,7 тысячи автомобилей марки Lada Kalina, Granta и Priora отзывают из-за несоответствия комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года. VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Россияне могут либо дождаться звонка или сообщения от производителя о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр, либо сами записаться на ремонт.

При необходимости на транспортных средствах с браком заменят рулевое колесо, проверят маркировку изделий, сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, а также состояние каркаса рулевого колеса.

В конце ноября концерн "АвтоВАЗ" отозвал более 3,3 тысячи внедорожников Lada 4х4. Несколько тысяч автомобилей, выпущенных с апреля этого года, могли быть с дефектом.