Украина теряет миллиарды из-за Крымского моста

Руководство порта Мариуполя считает, что Россия делает все, чтобы перевозить грузы через украинские порты стало нерентабельно

Порт Мариуполя не досчитался почти шести миллиардов гривен из-за строительства Крымского моста через Керченский пролив. Об этом рассказал глава порта Александр Олейник.

По его словам, убытки происходят из-за длительной проверки судов, которые следуют в украинские порты Азовского моря. Олейник считает, что Россия искусственно дестабилизирует ситуацию.

"Делается это для того, чтобы росла социальная напряженность. Они нарушают международное право, не имеют права препятствовать передвижению судов", – приводит его слова "ПолитНавигатор".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы собирается захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, которые находятся на побережье Азовского моря, и получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление "абсолютно абсурдным". По его мнению, это очередная попытка спровоцировать напряженность из-за приближения выборов на Украине.