ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Амстердам лишился главной достопримечательности

15:45
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Власти посчитали, что она стала символом массового туризма

Власти Амстердама приняли решение демонтировать популярную надпись  I Amsterdam в центре города. Об этом сообщается в твиттере художественного музея Rijksmuseum, перед которым она находилась.

С инициативой убрать буквы выступали представители партии "Зеленые левые". По их мнению, надпись стала "символом денежной машины и массового туризма". Идею поддержало большинство в городском совете.

24-метровая надпись I Amsterdam, обыгрывающая название города и английское "I am" (я) появилась в 2004 году и сразу стала местом паломничества туристов. Аналогичные буквы позднее появились и в других районах города, в том числе в аэропорту Схипхол.

В твиттере музея отметили, что надпись появилась на бесчисленном количестве фотографий и видео.

Главное сегодня
Амстердам
Амстердам
Амстердам
Амстердам
Амстердам
Амстердам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿