Амстердам лишился главной достопримечательности

Власти посчитали, что она стала символом массового туризма

Власти Амстердама приняли решение демонтировать популярную надпись I Amsterdam в центре города. Об этом сообщается в твиттере художественного музея Rijksmuseum, перед которым она находилась.

С инициативой убрать буквы выступали представители партии "Зеленые левые". По их мнению, надпись стала "символом денежной машины и массового туризма". Идею поддержало большинство в городском совете.

24-метровая надпись I Amsterdam, обыгрывающая название города и английское "I am" (я) появилась в 2004 году и сразу стала местом паломничества туристов. Аналогичные буквы позднее появились и в других районах города, в том числе в аэропорту Схипхол.

В твиттере музея отметили, что надпись появилась на бесчисленном количестве фотографий и видео.