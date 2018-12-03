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Япония назвала условия заключения мирного договора с Россией

15:53
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Япония заключит с Россией мирный договор только после полного решения вопроса принадлежности Южных Курил

Япония начнет переговоры с Россией по заключению мирного договора только в том случае, если между странами будет решен территориальный спор.

Россия считает, что Южные Курилы (Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп) вошли в состав СССР, в Японии этот факт не признают. Из-за этого мирный договор по окончанию Второй мировой войны между Россией и Японией до сих пор не подписан.

"Наша базовая позиция - заключение мирного договора после решения территориальной проблемы. И мы будет вести плотные и активные переговоры, исходя из этой базовой позиции", - приводит ТАСС цитату министра иностранных дел Японии Таро Коно.

Ранее в субботу на полях саммита G20 в Аргентине президент России Владимир Путин заявил, что договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о новом механизме решения проблемы мирного договора. В понедельник, 3 декабря, были назначены спецпредставители по решению этого вопроса - заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори.

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