Стала известна судьба послания Путина Федсобранию

Последний раз президент обращался к Федсобранию в марте этого года, тогда он показал гиперзвуковое оружие

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в 2019 году. До Нового года выступать с посланием президент не планирует.

О судьбе ежегодного мероприятия рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. По словам спикера Кремля, говорить о конкретной дате пока рано.

Ранее Песков допускал, что Путин может обратиться к Федсобранию до конца 2018 года. Он счел возможным проведение второго в этом году послания.

В нынешнем году Путин обратился к Федеральному собранию 1 марта, более чем за две недели до проведения выборов президента России, которые состоялись 18 марта. Во время послания президент показал новое гиперзвуковое оружие.

Обращение в марте фактически стало посланием за предыдущий год, поскольку в 2017 году Путин в таком формате не выступал.