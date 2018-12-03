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Стала известна судьба послания Путина Федсобранию

16:01
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Последний раз президент обращался к Федсобранию в марте этого года, тогда он показал гиперзвуковое оружие

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в 2019 году. До Нового года выступать с посланием президент не планирует.

О судьбе ежегодного мероприятия рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. По словам спикера Кремля, говорить о конкретной дате пока рано.

Ранее Песков допускал, что Путин может обратиться к Федсобранию до конца 2018 года. Он счел возможным проведение второго в этом году послания.

В нынешнем году Путин обратился к Федеральному собранию 1 марта, более чем за две недели до проведения выборов президента России, которые состоялись 18 марта. Во время послания президент показал новое гиперзвуковое оружие.

Обращение в марте фактически стало посланием за предыдущий год, поскольку в 2017 году Путин в таком формате не выступал.

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