Автор хита "За Путина" пожаловалась на угрозы

Особенно тюменской шансонье досталось от украинцев

Шансонье из Тюмени Жанна Прохорихина записала песню и клип "За Путина" и рассказала, что из-за этого испытывает давление со стороны жителей Украины.

В песне певица называет Путина сильнейшим в мире президентом и пугает, что в России в его отсутствие "начнутся хаос и война".

"Мне дали эту песню сверху, с небес, если хотите. Мне ее Господь Бог дал, который в принципе через Владимира Владимировича управляет Российской Федерацией", - рассказала Прохорихина корреспонденту Ura.Ru.