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Автор хита "За Путина" пожаловалась на угрозы

16:26
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Особенно тюменской шансонье досталось от украинцев

Шансонье из Тюмени Жанна Прохорихина записала песню и клип "За Путина" и рассказала, что из-за этого испытывает давление со стороны жителей Украины.

В песне певица называет Путина сильнейшим в мире президентом и пугает, что в России в его отсутствие "начнутся хаос и война".

"Мне дали эту песню сверху, с небес, если хотите. Мне ее Господь Бог дал, который в принципе через Владимира Владимировича управляет Российской Федерацией", - рассказала Прохорихина корреспонденту Ura.Ru.

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