Из дела "Седьмой студии" пропали 200 листов от ФСБ

О пропаже документов, которые ФСБ передала СКР, сообщила адвокат одного из фигурантов дела

Около 200 листов пропали из дела "Седьмой студии". Об этом сообщила Ксения Карпинская, адвокат экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

ФСБ ранее передала Следственному комитету два документа, рассказала адвокат. 479 страниц – от ФСБ и еще 21 страница – от Агентства по страхованию вкладов.

"В деле есть только 300 страниц, остальные куда-то пропали - в материалах их нет", - сказала Карпинская на заседании Мещанского суда Москвы (цитата по "Интерфаксу").

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на проект режиссера Кирилла Серебренникова "Платформа". Слушания по делу начались 7 ноября.

На скамье подсудимых - Серебренников, Малобродский, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Дело еще одной фигурантки - экс-главбуха АНО Нины Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она единственная признала вину и дала показания на бывших коллег.