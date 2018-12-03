Сайт одежды напрокат уличили в торговле детьми

Создателей ресурса подозревают в вовлечении детей в занятие проституцией

Интернет-сайт, предлагающий детскую одежду в аренду, заподозрили в вовлечении детей в занятие проституцией. Цена "услуги" доходила до 100 тысяч рублей.

О существовании сайта сообщил портал News.ru. Журналисты издания выяснили, что все объявления о сдаче одежды напрокат названы детскими именами. Лоты сопровождались фотографиями несовершеннолетних, некоторые из которых на снимках были обнажены.

Оплатить якобы аренду одежды владельцы сайта предлагали криптовалютой. Доставить "товар" они обещали в любое время и в любое место, в том числе за пределы Москвы. Журналисты предположили, что портал мог предоставлять услуги детской проституцией, но не исключили, что он был создан для выманивания денег у педофилов.

Сейчас ресурс не работает. В управлении Следственного комитета по Москве сообщили TVC.RU, что по факту публикаций в СМИ начата проверка.