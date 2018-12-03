"Жёлтые жилеты" разгромили Париж на €3 млн

Беспорядки во французской столице сильно подорвали экономику города

Мэрия Парижа подсчитала ущерб от протестных акций против повышения цен на бензин. Убытки от действий "желтых жилетов" оценили почти в четыре миллиона евро.

В частности, участники акции разбили несколько статуй Триумфальной арки в столице Франции, нанесли баллончиками надписи на стены призывами отправить в отставку президента страны Эммануэля Макрона. Кроме того, вандалы разгромили расположенный внутри арки музей, сообщает ТАСС.

Во Франции с середины ноября проходят протесты против повышения цен на бензин, участники акции носят светоотражающие жилеты для автомобилистов. 1 декабря во французской столице прошли масштабные манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Задержаны более 400 человек. Ранения получили 133 человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов.