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"Жёлтые жилеты" разгромили Париж на €3 млн

16:53
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Беспорядки во французской столице сильно подорвали экономику города

Мэрия Парижа подсчитала ущерб от протестных акций против повышения цен на бензин. Убытки от действий "желтых жилетов" оценили почти в четыре миллиона евро.

В частности, участники акции разбили несколько статуй Триумфальной арки в столице Франции, нанесли баллончиками надписи на стены призывами отправить в отставку президента страны Эммануэля Макрона. Кроме того, вандалы разгромили расположенный внутри арки музей, сообщает ТАСС.

 

Во Франции с середины ноября проходят протесты против повышения цен на бензин, участники акции носят светоотражающие жилеты для автомобилистов. 1 декабря во французской столице прошли масштабные манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Задержаны более 400 человек. Ранения получили 133 человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

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Протесты "желтых жилетов" в Париже
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Последствия протестов в Париже
Последствия протестов в Париже
Последствия протестов в Париже
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