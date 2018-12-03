Еноты и сурки в Московском зоопарке впали в спячку

Сурки крепко проспят до весны, а вот еноты будут периодически просыпаться, чтобы подкрепиться

В Московском зоопарке впали в спячку еноты, енотовидные собаки и сурки.

Сурки спят беспробудно до весны. Грызуны все лето накапливали запасы жира, а к зиме сменили мех на более густой и теплый. А вот еноты пребывают в своеобразном "зимнем сне" – животные будут периодически просыпаться, чтобы подкрепиться и проверить, не растаял ли снег.

"Уникальная особенность енотов заключается в том, что в спячку зверьки впадают коллективно: несколько особей спят в одном логове, тесно прижавшись друг к другу. Так они сохраняют тепло и лучше переносят морозы", - рассказали агентству "Москва" в пресс-службе зоопарка.