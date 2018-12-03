Состав СПЧ при президенте обновился на треть

Совет, в частности, покинули политик Ирина Хакамада и журналист Леонид Парфенов

Президент Владимир Путин утвердил новый состав Совета по правам человека, который теперь насчитывает 51 человек. Пост председателя СПЧ сохранен за Михаилом Федотовым.

Заместителем Федотова остался Евгений Бобров. Ответственным секретарем СПЧ вместо покинувшей совет Яны Лантратовой назначена руководитель московского отделения организации "Ассоль" Ирина Киркора. Всего совет покинуло 16 человек, а пришло – 17. Таким образом, он обновился на треть.

Как говорится на сайте СПЧ, среди новичков - режиссер Александр Сокуров, сооснователь движения "Архнадзор" Константин Михайлов, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, главред "Литературной газеты" Максим Замшев, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, глава СЖР Владимир Соловьев.

Совет покинули, в частности, журналисты Станислав Кучер, Леонид Парфенов и Елена Масюк, член МХГ Лилия Шибанова и политик Ирина Хакамада.

В совет также пришли политолог Екатерина Шульман, председатель правления "Института современного развития" Игорь Юргенс, протоиерей Кирилл Каледа и журналистка Екатерина Винокурова.

Первой свое назначение в СПЧ прокомментировала Ева Меркачева. Обозреватель "Московского комсомольца" намерена уделить особое внимание отношению следственных органов к журналистам.