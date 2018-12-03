Последние минуты жизни футболиста "Локомотива" попали на видео

Тело Алексея Ломакина нашли на берегу реки в Москве благодаря лисице

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 18-летнего полузащитника московского "Локомотива" Алексея Ломакина.

Тело Ломакина обнаружили на берегу реки Городня на юге Москвы. В поисках спортсмена правоохранителям помогла лисица, вытащившая на дорогу куртку погибшего, по которой был опознан футболист. Последние минуты жизни футболиста попали на видео. Запись появилась в телеграм-канале "Следак шепнул".

По данным СК, признаков насильственной смерти на теле хавбека не обнаружено, есть только несколько ссадин. Как пишет "Спорт-Экспресс", футболист мог скончаться от переохлаждения. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

"Локомотив" выразил соболезнования родным и близким. Ближайший матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между красно-зелеными и "Рубином" начнется с минуты молчания. Игроки клуба выйдут на поле в траурных повязках и без музыкального сопровождения.

Ломакин пропал 30 ноября, когда уехал на медицинские процедуры на базе футбольного клуба. Мать футболиста рассказала, что ее сын переночевал в ДЦ ФК "Локомотив", а после перестал выходить на связь. В сети его телефон появился только 2 декабря. По словам женщины, сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси.

Матери Ломакина удалось выйти на водителя машины, который рассказал, что Алексея он подвозил вместе с другом футболиста Иваном. Сам молодой человек объяснил, что они пили спиртные напитки, и не помнит, где проводили время.

Алексей Ломакин играл под 53-м номером на позиции полузащитника московского "Локомотива". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве России.