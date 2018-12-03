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Трамп захотел остановить гонку вооружений

18:40
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Президент США счел расходы страны на вооружение сумасшедшими

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить прекращение гонки вооружения вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Уверен, что в какой-то момент в будущем председатель Си и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о значимой остановке того, что превратилось в крупную и неконтролируемую гонку вооружений", - написал Трамп в Twitter.

Лидер США добавил, что в этом году страна выделила на вооружение 716 миллиардов долларов. "Это безумие", - заключил американский президент.

В конце октября Трамп сообщил о намерении выйти из договора о ракетах дальней и меньшей дальности (ДРСМД). В Кремле отметили, что это может спровоцировать новую гонку вооружений.

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