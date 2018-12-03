Новый год без похмелья. Где и когда в Москве нельзя будет купить алкоголь

Московские власти напомнили о традиционном запрете и начали предновогоднюю "охоту" на контрафакт

В Москве ограничат продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники. Как считает глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, ставшее уже традиционным ограничение "ни у кого не вызывает особых беспокойств".

"Люди привыкли: там, где массовые мероприятия, алкоголь не продается", - цитирует его заявление "Интерфакс".

На рестораны и бары ограничения по продаже алкоголя не распространяются. Спиртное будут продавать во всех заведениях в соответствии с нормами законодательства и режимом работы.

Черников также рассказал, что московские власти уже начали проводить традиционные предновогодние рейды по выявлению контрафактного алкоголя. Цель этих мероприятий - сократить количество нетрезвых людей на праздничных массовых мероприятиях.

Напомним, январские каникулы в 2019 году продлятся десять дней - с 30 декабря по 8 января включительно.