Порошенко лишил украинцев любимого развлечения

Футбольные болельщики не смогут посетить игру "Шахтера" в Харькове

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил запрет на матчи в регионах, где введено военное положение, а также в местах, куда можно добраться только через области, находящиеся в зоне особого режима. От данного ограничения пострадают жители Харькова, который с 2017 года предоставил свой стадион "Металлист" донецкому клубу.

Под санкции уже точно попала игра "Шахтёр" – "Лион" в рамках Лиги чемпионов. Матч, который намечен на 12 декабря, будет перенесен с домашней арены "горняков" в более безопасную зону.

"Представляю себе результаты выборов президента Украины 2019 года в регионах, в которых ввел военное положение Порошенко. Мало того, что в них у людей есть определенные ограничения и обязанности, так теперь у них отбирают последнее развлечение. Футбольным командам придется проводить свои матчи под эгидой УЕФА вдали от дома и родных болельщиков из-за военного положения", - сообщил TVC.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

Общественный деятель убежден, что перенос матча на другой стадион не принесет команде ничего хорошего. "С каким настроением будут играть команды в других регионах мы прекрасно понимаем. Оно будет явно скверным и уж точно не приподнятым. Некоторые авиакомпании уже решили приостановить свои полеты в регионы с военным положением. И думается, что это не последние ограничения с которыми столкнутся рядовые украинцы. Из-за маразма верховных властей на людей по сути накладывают международные санкции, к которым они явно были не готовы", - заключил эксперт.

Напомним, что 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России. На предупреждения пограничников они не реагировали. В итоге суда ВМС Украины были задержаны российской стороной. Президент Порошенко в ответ ввел военное положение в юго-восточных областях страны.