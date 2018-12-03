В кибератаках на чешский МИД нашли российский след

В докладе спецслужб Чехии утверждается, что связанная с ФСБ группировка Turla взломала сайт МИД Чехии

Российские спецслужбы и связанные с ними хакеры несут ответственность за атаку на сайты МИД и Минобороны Чехии, говорится в докладе службы безопасности информации страны.

В документе говорится о существовании хакерской группировки Turla, которая якобы связана с ФСБ. Утверждается, что хакерам в 2016-2017 годах удалось взломать информационную базу МИД. Злоумышленники могли получить доступ к ящикам электронной почты полутора сотен сотрудников ведомства.

В отчете чешской службы безопасности атака "российских хакеров" называется самой активной и заметной российской кампанией по кибершпионажу. По мнению чешских аналитиков, цель России - подорвать НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных членов этих союзов, передает "Интерфакс".

Также чешская сторона указала на рост шпионажа со стороны КНР. По версии спецслужбы, китайская разведка заинтересована в получении экономической и научной информации.