В НАСА восхитились самоотверженностью россиян

Глава НАСА похвалил Россию за успешный запуск ракеты "Союз"

С космодрома Байконур был успешно запущен корабль "Союз МС-11" с новым экипажем Международной космической станции. Это первый пилотируемый старт после случившейся 11 октября аварии ракеты-носителя. Подготовка к запуску вызвала большой интерес. За стартом наблюдали высокие гости из Северной Америки, в том числе генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, сама в прошлом дважды летавшая в космос.

Космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Маклейн обнимают родных, целуют детей, и делают фото на память. Их путь в космос по традиции начинается под песню группы "Земляне", передает "ТВ Центр".

Следующий этап предполетной подготовки — экипаж облачается в скафандры. Это штучный товар. Каждый сделан по индивидуальным лекалам и оснащён последними инженерными наработками.

К запуску ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-11" на борту – особое внимание во всем мире. Прошлый запуск корабля МС-10 закончился аварией на 118 секунде полета. Специально созданная комиссия установила причины: во время сборки на Байконуре был поврежден шток датчика, который отвечает за отделение первой ступени от второй, в результате чего один из четырех разгонных блоков не отошел вовремя от ракеты и повредил вторую ступень. Собранную заранее для нынешнего полета ракету-носитель разобрали. Все проверили и собрали снова.

"Риск - это составляющая нашей профессии. Мы проходим много тренировок, где отрабатываем различные нештатные ситуации. Мы понимаем, что мы можем столкнуться с ними в реальном космическом полете, но мы также понимаем, что люди, которые собирают корабль и ракету, стараются это сделать максимально аккуратно и максимально следуя технической документации", - говорит космонавт Олег Кононенко.

Во время прошлого неудачного запуска члены экипажа вернулись на землю целыми и невредимыми. Прекрасно сработала система аварийного спасения. На предполетной пресс-конференции экипаж этой экспедиции в один голос заявлял: что просто уверен, ничего не случится.

Ракета многократно проверена и заправлена. Стоит на стартовой площадке Байконура №1. Здесь начиналась космическая эпоха человечества – именно отсюда на околоземную орбиту отправился Юрий Гагарин.

Старт в 14 часов 31 минуту и 54 секунды по московскому времени. Ни секундой раньше, ни секундой позже. Можно сверять часы. Такая, можно сказать, педантичность просто необходима, иначе космический корабль рискует промахнуться мимо МКС. Скорость станции на орбите примерно 27000 км в час. Высота полета - порядка четырехсот километров. Старт прошел в штатном режиме. Все ступени ракеты носителя отработали отлично.

Работу Роскосмоса оценил глава НАСА Джим Брайденстайн. В своем твиттере она поблагодарил Роскосмос за самоотверженность, направленную на то, чтобы сделать запуск успешным (цитата по "Интерфаксу").

Дорога на Международную космическую станцию займет около шести часов. Экипажу по прибытию придется сразу включиться в работу. Уже 11 декабря участники экспедиции должны выйти в открытый космос, чтобы обследовать снаружи пристыкованный к станции корабль Союз-МС9, в котором ранее была разгерметизация, успешно ликвидированная российскими космонавтами.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр". Байконур.