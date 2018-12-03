"Париж не видел такой жестокости": французы в ужасе от погромов

Антиправительственные акции не стихают по всей Франции

Во Франции с новой силой вспыхнули массовые беспорядки. Париж с самого утра в осаде. Центральные улицы и площади города перекрыты машинами скорой помощи. Их водители выступают против реформы финансирования отрасли. Масштабные акции протеста не только в столице, но и по всей стране продолжают и представители движения "жёлтые жилеты", возмущённые ростом налогов и цен на горючее. Кроме того, около ста лицеев во Франции оказались заблокированы школьниками. Их не устраивает реформа образовательной системы.

В понедельник около 100 машин скорой помощи заблокировали площадь Согласия в Париже. Медики жгут костры и требуют отставки президента. На плакатах надписи: "Государство убивает меня", "Пациенты в опасности".

С октября во Франции вступила в силу поправка к закону о социальном страховании. Согласно ей, не пациенты будут выбирать компанию, которая доставит их в экстренной ситуации в больницу, а медучреждения сами должны проводить тендеры и заключать контракты с перевозчиками. Небольшие компании переживают, что их просто поглотят конкуренты покрупнее.

Сейчас высшие чины Пятой Республики ломают головы над тем, как остановить многотысячные демонстрации, парализующие жизнь французских городов, и усмирить антиправительственные настроения. Эммануэль Макрон накануне провел в Елисейском дворце экстренное антикризисное совещание. По просьбе главы государства в понедельник премьер министр Эдуард Филипп встретился с руководителями главных политических партий. Лидер правых Марин Ле Пен на фоне массовых беспорядков призвала к роспуску Национального собрания и досрочным выборам. Ущерб от массовых акций протеста не просто имиджевый. В денежном эквиваленте только на выходных демонстранты разгулялись в Париже на сумму от трех до четырех миллионов евро.

Протестующие в желтых жилетах не просто выражали недовольство повышением цен на бензин и политикой властей, направленной на увеличение налогов, речевками и лозунгами на плакатах. Крушили все, что попадалось на пути: автомобили, витрины, исторические памятники, включая Триумфальную арку, блокировали топливохранилища нефтяных компаний, спровоцировав дефицит бензина, устраивали погромы и столкновения с полицией. В субботу ситуация настолько вышла из-под контроля властей, что правительство не исключило введения в стране режима чрезвычайного положения. Именно к этому призывают полицейские профсоюзы.

"Даже опытные полицейские говорят, что никогда не видели такой жестокости и насилия. В офицеров летели молотки, болты, стальные шары и садовые инструменты, а также газовые бомбы и петарды. На данный момент у нас 378 человек находятся под стражей", - жалуется начальник полиции Парижа Мишель Дельпеш.

Часть задержанных уже предстали перед судом. Им грозит серьезное наказание, ведь совершенное попадет под действие Уголовного кодекса. В ходе беспорядков ранения получили почти 140 человек, в том числе более 20 полицейских. Заставить зачинщиков отвечать по всей строгости закона ранее призывал президент Франции. Он не верит в то, что это действительно гражданский протест. Не исключено, что недовольство активно подогревается со стороны, грозя перерасти в очередную цветную революцию. С мирными демонстрантами правительство, вроде как, готово договариваться. Эммануэль Макрон пообещал снижать налоги в случае роста цен на нефть.

В среду и в четверг в парламенте состоятся дебаты, в ходе которых обсудят сложившуюся в стране ситуацию.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".