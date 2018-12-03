Британская разведка предостерегла Россию

Глава МИ-6 Алекс Янгер призвал Россию не недооценивать Запад

Британские спецслужбы ведут активную антироссийскую пропаганду сразу в трёх европейских странах - Греции, Испании и Германии. С таким разоблачением выступили хакеры Anonymous. Они опубликовали подборку документов, проливающих свет на то, как Лондон сеет ненависть и недоверие к Москве. При этом британские власти не перестают утверждать: это Россия заняла позицию "вечной конфронтации" по отношению к Западу. Глава британской разведки МB-6 Алекса Янгер призвал Москву не недооценивать западные страны.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Оксенич.