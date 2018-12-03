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Обделенный жизнью голландец попросил скинуть ему 20 лет

19:19
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Возраст мешал 69-летнему пенсионеру найти работу и вторую половинку

Суд в Нидерландах не разрешил 69-летнему Эмилю Рателбанду снизить возраст в документах до 49 лет. По словам мужчины, возраст не отображает его эмоционального состояния, мешает устроиться на работу и найти возлюбленную в социальных сетях.

"Если мне 49, то я могу купить новый дом, водить другую машину. Я могу взять на себя больше работы. Когда я в Tinder пишу, что мне 69, я не получаю ответа. Когда мне будет 49, с лицом, которое у меня есть, я буду в роскошном положении", - пожаловался Рателбанд.

Однако суд посчитал, что для смены возраста нет правовых оснований, пишет "Интерфакс". Кроме того, это повлечет за собой ряд социальных последствий.

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