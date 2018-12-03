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Замерзающие украинцы охладели к России

19:34
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Больше половины жителей Украины испытывают холодные чувства к России

Более половины жителей Украины (52%) "холодно" и "крайне холодно" относятся к России. О "теплом" и "очень теплом" отношении заявили только около 20% граждан, еще 26% опрошенных относятся к России нейтрально.

Следующими после России в "холодном рейтинге" идут Венгрия (17%), США (15%) и Румыния (12%), сообщают исследователи социологической группы "Рейтинг".

"Теплые" и "очень теплые" чувства у украинцев вызывают Польша (50%), Белоруссия (47%) и Евросоюз (49%).

На Украине с 1 ноября на 23 процента выросла стоимость газа. Страна оказалась не готова к началу отопительного сезона. Критическая ситуация сложилась в Смеле, Шепетовке, Кривом Роге, Кроповницком и других городах и поселках. По стране прокатилась массовая волна протестов.

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