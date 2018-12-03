В Москве умер скандально известный писатель

На 81-м году жизни скончался русский писатель Андрей Битов

В Москве в возрасте 81 года умер писатель Андрей Битов. Об этом сообщила в Facebook литературный критик Галина Юзефович.

В комментариях к посту она отметила, что писатель умер в Бауманской больнице. Рядом с ним в медучреждении была мать Юзефович - Анна Бердичевская.

Битов родился в Ленинграде в 1937 году. Писатель считается одним из основателей постмодернизма в русской литературе.

Среди его книг – "Дни человека", "Пушкинский дом" и "Новый Гулливер". По сценариям Битова были сняты фильмы "Маленький беглец" и "В четверг и больше никогда".

В марте 2014 года он осудил политику Москвы в отношении Крыма и вместе с рядом других известных деятелей науки и культуры России оставил свою подпись под открытым письмом.

В 2011 году он "прославился" тем, что ударил кулаком в лицо литератора Светлану Василенко.