ЧП прервало речь Лаврова

Министр три минуты простоял на сцене в темноте и с выключенным микрофоном

На Международном форуме добровольцев на ВДНХ произошло ЧП со светом и звуком во время выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Неприятный инцидент, который помешал выступлению главы МИД России, произошел в понедельник вечером. Сначала у Лаврова отключился микрофон. Организаторы попытались оперативно урегулировать вопрос и починить технику.

Ведущая решила разрядить обстановку и громко обратилась к залу с вопросом: "Кто волонтер?" Зрители дружно стали скандировать: "Я волонтер!" Так продолжалось три минуты, пока министр стоял на сцене.

Затем на сцене погас свет. Эту поломку также не удалось ликвидировать за кроткий срок, передает РИА Новости. После этого Лавров откланялся и под аплодисменты покинул сцену.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря.