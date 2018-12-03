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ЧП прервало речь Лаврова

20:04
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Министр три минуты простоял на сцене в темноте и с выключенным микрофоном

На Международном форуме добровольцев на ВДНХ произошло ЧП со светом и звуком во время выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Неприятный инцидент, который помешал выступлению главы МИД России, произошел в понедельник вечером. Сначала у Лаврова отключился микрофон. Организаторы попытались оперативно урегулировать вопрос и починить технику.

Ведущая решила разрядить обстановку и громко обратилась к залу с вопросом: "Кто волонтер?" Зрители дружно стали скандировать: "Я волонтер!" Так продолжалось три минуты, пока министр стоял на сцене.

Затем на сцене погас свет. Эту поломку также не удалось ликвидировать за кроткий срок, передает РИА Новости. После этого Лавров откланялся и под аплодисменты покинул сцену.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря.

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