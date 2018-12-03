"Утопчет любого": Песков раскрыл способность Путина

Спикер Кремля сравнил свою работу с ремеслом сапера и сообщил, что с Путиным "безумно тяжело" спорить

Президент России Владимир Путин имеет широкий кругозор и экспертную подготовку из-за чего с ним спорить "безумно тяжело". Глава государства способен "моментально утоптать" собеседника аргументами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что часто консультируется с Путиным лично по тем или иным вопросам и сравнил свою работу с работой сапера, пишет ТАСС.

"Самое опасное - исказить слова президента, исказить смысл принятых решений. Как мне кажется, даже из-за обилия пурги я этого не делаю", - поделился Песков.

Весной Путин в интервью американскому каналу NBC рассказал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда "несет пургу". По словам президента, он нередко недоумевает, кто поручил Пескову говорить то, что он говорит.