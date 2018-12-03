ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо место новой встречи Путина и Трампа

20:52
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Путин и Трамп могут встретиться в Осаке через полгода, но такая пауза непозволительна

Российский президент Владимир Путин не собирается в Вашингтон на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, перспективы их встречи не ясны. Ранее такая возможность обсуждалась во время июльского саммита в Хельсинки.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил, что оптимальный вариант для переговоров двух лидеров - площадка международных саммитов, но ближайшее подобное мероприятие состоится только в июне 2019 года в Японии.

"Пока ближайшее многостороннее мероприятие будет в Осаке, это будет следующая "двадцатка" через полгода. А это - непозволительная пауза и для наших двусторонних отношений, и для международной безопасности и стабильности", - цитирует Пескова ТАСС.

За прошедший месяц встреча Путина и Трампа срывалась дважды. Первый раз стороны должны были встретиться 11 ноября в Париже, но переговоры сорвал президент Франции Эммануэль Макрон. Он не захотел, чтобы саммит затмил мероприятия по случаю годовщины окончания Первой мировой войны. Вторые переговоры, которые должны были состояться на саммите G20 в Аргентине, отменил сам Трамп. Причиной послужил инцидент в Керченском проливе.

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿