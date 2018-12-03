Названо место новой встречи Путина и Трампа

Путин и Трамп могут встретиться в Осаке через полгода, но такая пауза непозволительна

Российский президент Владимир Путин не собирается в Вашингтон на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, перспективы их встречи не ясны. Ранее такая возможность обсуждалась во время июльского саммита в Хельсинки.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил, что оптимальный вариант для переговоров двух лидеров - площадка международных саммитов, но ближайшее подобное мероприятие состоится только в июне 2019 года в Японии.

"Пока ближайшее многостороннее мероприятие будет в Осаке, это будет следующая "двадцатка" через полгода. А это - непозволительная пауза и для наших двусторонних отношений, и для международной безопасности и стабильности", - цитирует Пескова ТАСС.

За прошедший месяц встреча Путина и Трампа срывалась дважды. Первый раз стороны должны были встретиться 11 ноября в Париже, но переговоры сорвал президент Франции Эммануэль Макрон. Он не захотел, чтобы саммит затмил мероприятия по случаю годовщины окончания Первой мировой войны. Вторые переговоры, которые должны были состояться на саммите G20 в Аргентине, отменил сам Трамп. Причиной послужил инцидент в Керченском проливе.