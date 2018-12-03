Новый экипаж МКС добрался до станции по "короткой схеме"

"Союз МС-11" пристыковался к МКС. Это первый пилотируемый старт после случившейся 11 октября аварии

Корабль "Союз МС-11" пристыковался к Международной космической станции. Космонавт Олег Кононенко, а также астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн добрались до станции за шесть часов по "короткой", четырехвитковой схеме.

Новый экипаж МКС, который проведет на орбите более 190 суток, откроет люки после выравнивания давления и проведения вспомогательных операций. На станции космонавтов встретят Сергей Прокопьев, Александер Герст и Серина Ауньён, передает РИА Новости.

Новый запуск "Союза" пройдет 1 марта. В экипаж войдут Алексей Овчинин, Ник Хейг и женщина-астронавт, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала в 14:31 мск с "Байконура". Через девять минут корабль отделился от третьей ступени и взял курс на сближение со станцией. Это первый пилотируемый старт после случившейся 11 октября аварии ракеты-носителя.

Подготовка к запуску вызвала большой интерес. За стартом наблюдали высокие гости из Северной Америки, в том числе генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, сама в прошлом дважды летавшая в космос.

Подробнее о запуске "Союз МС-11" – смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Дмитрия Гусева по ссылке.