Украина выясняет, куда "исчезли" арестованные в Керчи катера

В России утверждают, что судна просто переставили к другой причальной стенке

ВМС Украины проверяет информацию об "исчезновении" задержанных в Керченском проливе катеров "Никополь" и "Бердянск". Куда именно их перевезли, неизвестно. В порту остался лишь буксир "Яны Капу". Об этом сообщает портал "КерчьИнфо".

В России утверждают, что задержанные корабли не покидали акваторию керченского порта. Их просто переставили к другой причальной стенке, расположенной в десяти метрах от прежнего места, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

25 ноября, погранслужба ФСБ России задержала в Керченском проливе корабли ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые нарушили государственную границу. По данному факту возбуждено уголовное дело, 24 украинских моряка арестованы на два месяца.