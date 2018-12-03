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Украина выясняет, куда "исчезли" арестованные в Керчи катера

21:37
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

В России утверждают, что судна просто переставили к другой причальной стенке

ВМС Украины проверяет информацию об "исчезновении" задержанных в Керченском проливе катеров "Никополь" и "Бердянск".  Куда именно их перевезли, неизвестно. В порту остался лишь буксир "Яны Капу". Об этом сообщает портал "КерчьИнфо".

В России утверждают, что задержанные корабли не покидали акваторию керченского порта. Их просто переставили к другой причальной стенке, расположенной в десяти метрах от прежнего места, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

25 ноября, погранслужба ФСБ России задержала в Керченском проливе корабли ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые нарушили государственную границу. По данному факту возбуждено уголовное дело, 24 украинских моряка арестованы на два месяца.

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