В Грузии со скандалом задержали "украинских друзей" Саакашвили

Задержанных граждан Украины могут обменять на бывшего соратника Саакашвили Мигиса Кардаву

Международным скандалом обернулась ситуация с задержанием в Грузии украинских граждан. У них изъяли внушительный арсенал оружия. В числе иностранцев был депутат Верховной Рады и бывший руководитель добровольческого батальона Семён Семеченко. Участи своих товарищей, которые, как оказалось, также воевали в Донбассе на стороне Киева, политик избежал только благодаря дипломатическому паспорту. Полиция выясняет, откуда у задержанных оружие и как они его собирались использовать. Слово - политическому обозревателю "ТВ Центра" Александру Панюшкину.

Тбилисские гостиницы "Гуру" и "Альянс" поздно ночью блокирует грузинский спецназ. На кадрах, распространённых по местному телевидению, хорошо видно, как из здания выводят людей славянской внешности. Чуть позже МВД страны опубликует официальное заявление, пояснив, кто именно и за что был задержан в ту ночь.

"В ходе операции были задержаны шесть граждан Украины и один гражданин Грузии. При обыске в гостиничных номерах изъяты огнестрельные пистолеты систем Беретта и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы", - говорится в заявлении МВД Грузии.

На самом деле, как сообщил ряд украинских СМИ, задержанных было не шесть, а семь. И седьмым оказался действующий депутат Верховной Рады Украины и бывший командир карательного батальона "Донбасс", небезызвестный Семён Семенченко. Но его якобы спас дипломатический паспорт, показав который Семенченко избежал ареста. То, что нардеп все же был среди задержанных в Тбилиси граждан Украины, уже подтвердил и советник Порошенко Юрий Бирюков.

"У меня есть... разного рода контакты, они подтвердили информацию о том, что Семенченко в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, что Семенченко подставил "своих" людей и в последний момент сбежал", - написал он в Facebook.

Сам Семенченко сначала тоже попытался оправдаться через соцсети. Мол, все обвинения - это фейк, писал он. А сам он не сбегал и по-прежнему находится в Тбилиси. Дежурит у полицейского участка, куда доставили граждан Украины.

"Это провокация. Я уверен, что оружие было подброшено. И эта совместная операция спецслужб Грузии и Украины. Потому что люди, которых задержали, на Украине выступали против коррупции и действующей украинской власти", - заявил Семенченко.

Без политики тут и правда возможно не обошлось. На прошлой неделе в Грузии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам победил кандидат от провластной партии "Грузинская мечта", значительно опередив соперника, представляющего партию Михаила Саакашвили. Опальный политик тут же призвал всех выйти на улицы, обратившись к сторонникам посредством телемоста.

"Это были не выборы, а плевок в душу грузинского народа. Мы не признаем эти выборы и будем бороться до победы. Нас 800 тысяч, и мы сможем добиться справедливости", - сказал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ну, а дальше - все по привычному сценарию. Уличные протесты. Ночевки с требованием отменить выборы. Саакашвили пытается повторить свой успех 15-летней давности. Посадив в президентское кресло своего человека, он сможет вернуться в Грузию, где сейчас ему грозит тюрьма.

В эту схему вполне укладывается и оружие, и украинский нардеп Семенченко. Близкий соратник Саакашвили в бытность его украинским политиком. И эти связи грузинское МВД вероятнее всего проверит в первую очередь.

"Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности установят, связаны ли задержанные граждане Украины и гражданин Грузии с протекающими в стране политическими процессами", - заявили в МВД Грузии.

Внутри Украины этим скандалом тоже поспешили воспользоваться. Партию "Самопомощь", членом которой является Семен Семенченко, попросили объяснить, что нардеп вообще делает в Грузии? Почему использует диппаспорт не по назначению?

"Почему этой шайке аферистов, засевших в парламенте Украины, все должно сходить с рук? А как же коллективная ответственность? Требую от СБУ проверить деятельность и причастность членов партии "Самопомощь" к совершенным преступлениям, как на территории Украины, так и за ее пределами!" – написал в Facebook глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

В итоге история с Семенченко бьет и по лидеру "Самопомощи" Андрею Садовому, который уже заявил о том, что будет баллотироваться в президенты. Действующий же глава Украины ситуацию пока никак не прокомментировал. Молчит и официальный Тбилиси. Переговоры, скорее всего, ведутся кулуарно. И их итогом, говорят украинские эксперты, может стать обмен задержанных граждан Украины на бывшего соратника Саакашвили Мигиса Кардаву, задержаного украинскими властями год назад. В Грузии его признали виновным в совершении сразу нескольких тяжких преступлений.

Александр Панюшкин, Дмитрий Жучков, "ТВ Центр".