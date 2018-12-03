Итоги года добровольца в России: достижения и планы на будущее

В Москву приехали представители волонтерских организаций из более чем 100 стран

Итоги национального года добровольца подводят в эти дни в Москве. С этой целью в российскую столицу на форум волонтёров, который отныне получил статус международного события, съехались свыше 15 тысяч человек. Своих представителей прислали 120 стран. Авторы наиболее успешных социальных инициатив получат крупные гранты на развитие своего дела. Мероприятие также является площадкой для обмена опытом и обсуждения новых проектов. На слёте добровольных помощников побывал корреспондент "ТВ Центра" Павел Прокопенко.

14 миллионов человек - столько в России добровольцев. 15 тысяч человек – в понедельник на форуме, главная цель которого подвести итоги года. Итоги их года. 2018-й в нашей стране - год волонтерства.

С инициативой его проведения выступил Владимир Путин. Всего за несколько месяцев реализовано 16 тысяч проектов. От благоустройства городов и поиска пропавших до помощи бездомным животным. Прошёл национальный конкурс добровольцев.

"В прошлом году, когда начинался год волонтера, много, очень много - около 60% жителей нашей страны говорили, что они доверяют волонтерам. Но за этот год количество таких людей увеличилось еще почти 30%, которые год назад сомневались, сегодня говорят, что они поддерживают и одобряют деятельность волонтеров. Таких людей сегодня в стране почти 90%", - сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Особое место в волонтерском движении занимает медицина. Добровольцы трудятся в донорских центрах и больницах.

"Это идет отсюда, я хочу помогать людям, я хочу, чтобы наше движение росло, развивалось, потому что важно не только переводить бабушку через дорогу, но важно помогать здравоохранению", - уверена начальник отдела регионального развития движения "Волонтеры медики" Светлана Сысоева.

"Наш чемпионат", так говорят волонтеры о прошедшем в России мировом футбольном первенстве. На крупнейшем спортивном форуме трудились тысячи добровольцев. Во всех городах, на всех стадионах. Их работа зачастую оставалась незаметной. Но именно благодаря их усилиям миллионы болельщиков погрузились в атмосферу праздника футбола. У волонтерства нет ограничений по возрасту. В телефонах серебряных волонтеров из Ростова-на-Дону - сотни фотографий с болельщиками со всего мира.

"Не зная языка собеседника, мы просто общались буквально на пальцах. И зная в английском языке пару-тройку слов, мы так понимали, что было очень эмоционально, очень задорно и весело. Они к нам подходили и говорили: "Грандмама, уан фото". Так просили с нами сфотографироваться", - рассказала член движения "Серебряные волонтеры" Анна Авакян.

В 2020 году мир будет отмечать 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Волонтеры из России станут частью международной команды. Самая масштабная по географии и значимости, российская акция "Бессмертный полк" также не обходится без участия добровольцев.

"Это вообще непередаваемые эмоции, когда идут тысячи и тысячи народа, наш глава государства Путин, это море эмоций и огромная честь, что ты идешь и чтишь память наших предков", - сказала волонтер Ксения Козлова.

В Москву приехали представители волонтёрских организаций из более чем 100 стран. Несмотря на сложность геополитической обстановки, мировые добровольческие контакты остаются прочными, отметил специальный гость форума Сергей Лавров.

"Ваш форум подает пример подлинного диалога, диалога, в котором друг друга слушают и слышат, в котором уважают мнение собеседника и в котором стремятся найти баланс интересов, а не навязать свою точку зрения партнёрам", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Завершится форум 5 декабря, на торжественном концерте будут объявлены лауреаты Всероссийского конкурса "Доброволец России-2018". Организаторы получили почти 16 тысяч заявок - в десять раз больше, чем в прошлом году.

Павел Прокопенко. Александр Терентьев, Максим Мирошниченко. "ТВ Центр".