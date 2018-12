Буша-старшего похоронят в носках с самолетами

Экс-президента США Джорджа Буша-старшего похоронят в носках с изображением шести летящих реактивных самолетов. Политик был страстным коллекционером этого предмета гардероба.

"Сорок первый президент будет доставлен к месту своего упокоения в носках, которые отдают дань его жизни на службе, которую он начал в 18 лет пилотом авиации на войне", - написал в Twitter представитель семьи Бушей Джим Макграт.

The 41st President will be carried to his final rest wearing socks that pay tribute to his lifetime of service, starting as an 18 year-old naval aviator in war. That legacy is now being carried, in part, by the brave, selfless men and women aboard @CVN77_GHWB. #Remembering41 pic.twitter.com/OabtK756fO