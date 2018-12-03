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Мединский недоволен засильем "Фантастических тварей" в кинотеатрах

22:41
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

Стране необходимо ограничение на прокат западных фильмов

Минкультуры настаивает на введении ограничения на прокат американских фильмов в России, но правительство не поддержало инициативу ведомства об отведении 35%-ной квоты на показ одного фильма в кинотеатре

"Я - как Катон, который после каждого выступления говорил, что "Карфаген должен быть разрушен", повторяю, что меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда", - сообщил "Интерфаксу" министр культуры Владимир Мединский.

Министр отметил, что голливудские прокатчики диктуют свои условия кинотеатрам из-за чего зритель не имеет возможности выбора.

"Фантастические твари" (Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда – прим. ред.) занимали в отдельные дни в ноябре свыше 70% <…> Меня возмущает, что свыше двух третей сеансов отдавалось одному фильму", - отметил министр, уточнив, что не смотрел этот фильм, потому что он детский.

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