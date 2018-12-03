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У москвича со стрельбой отняли сумку с 40 млн рублей

22:28
  • понедельник
  • 03 декабря 2018

В городе объявлен план "Перехват"

В Москве разыскивают злоумышленников, которые устроили стрельбу на Волгоградском проспекте ради того, чтобы отобрать у москвича сумку с 40 миллионами рублей.

Преступников было двое. Вечером 3 декабря они выстрелили в мужчину из травматического пистолета и отобрали у него сумку с наличными. После это они скрылись с места нападения на черном автомобиле Mercedes, передает "Интерфакс".

В столичном управлении МВД агентству подтвердили факт инцидента, не называя суммы материального ущерба. Пострадавших, по данным ведомства, в результате инцидента нет. Для поимки подозреваемых в городе объявлен план "Перехват".

По данным СМИ, пострадавший - бизнесмен. В него стреляли, когда он сел с крупной суммой денег в свою машину.

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План "Перехват"
План "Перехват"
План "Перехват"
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